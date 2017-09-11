В Париже театры провели акцию в поддержку Кирилла Серебренникова

В Париже на площади Трокадеро сегодня прошла акция театральных деятелей в поддержку Кирилла Серебренникова, которые направили письмо в адрес посла России во Франции с требованием освободить российского режиссера. Акцию организовал театр Шайо, центр драмы «Нормандия-Руан» и другие французские театральные организации.

В акции приняли участие актеры Жан-Мишель Риб, Изабель Карре, руководитель Авиньонского театрального фестиваля Оливер Пи, директор театра Шайо Дидье Дешам и другие. Они составили обращение в посольство России во Франции в связи с арестом Серебренникова, пишет газета Le Figaro.

Авторы обращения отмечают, что Серебренников – один из немногих российских режиссеров, который хорошо известен и почитаем на Западе. Участники акции держали плакаты с надписями на французском, английском и русском языках в поддержку Серебренникова и свободы слова в России.