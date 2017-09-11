В Узбекистане с нового года появятся экспериментальные детские сады

С 1 января 2018 года в Ташкенте, Нукусе и областных центрах будут создаваться в порядке эксперимента новые дошкольные образовательные учреждения на условиях государственно-частного партнерства. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзияева «О мерах по коренному совершенствованию системы дошкольного образования», текст которого был опубликован на сайте телеканала «Uzbekistan 24».

Документом предусмотрено выделение инвесторам на безвозмездной основе земельных участков и пустующих помещений с целью создания современных социально-доступных дошкольных образовательных учреждений. Им также предоставят налоговые и иные льготы, необходимые для создания образовательных учреждений, особенно в регионах с наибольшей потребностью в таких учреждениях и неразвитой инфраструктурой.

Государственным детским садам, расположенным в городе Ташкенте, в порядке эксперимента, разрешается заключать с субъектами предпринимательства прямые договора о доставке продуктов питания и готовых блюд, отвечающих требованиям качества и санитарно-гигиеническим нормам.

Предусматривается, что по итогам данных экспериментов будет рассмотрен вопрос внедрения механизмов государственно-частного партнерства и порядка организации питания в дошкольных образовательных учреждениях в других регионах республики.

Кроме того, согласно утвержденной «дорожной карте» будут пересмотрены государственные требования к организации качественного дошкольного образования, улучшению инфраструктуры и материально-технического обеспечения.