Журналистка Юлия Латынина уехала из России

Российская журналистка Юлия Латынина покинула Россию вместе с родителями. Об этом она сообщила «Эху Москвы», уточнив, что не собирается в ближайшее время приезжать в Россию. Интервью было записано по скайпу без указания страны, в которой находится ведущая программы «Код доступа» на радио «Эхо Москвы».

Поводом для отъезда стал недавний поджог ее машины, о котором она сообщила в начале сентября. Как сообщает телеканал «Дождь», следствие установило, что автомобиль был подожжен с трех сторон. Журналистка оценила поджог как предупреждение о возможном покушении на ее жизнь.

Ранее, в июле, Латынина рассказала о нападении на ее дом. Тогда пострадали восемь человек, среди которых были четверо пожилых людей и двое детей. Дом был облит токсичным веществом.

В Союзе журналистов России 4 сентября заявили о намерении обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет с заявлением о необходимости срочно расследовать нападения на Латынину. В союзе заявила, что считают произошедшие инциденты угрозой жизни журналистки.