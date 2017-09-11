Мирзияев предложил учредить премию для развития исламского мира

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев предложил учредить среди государств исламского мира специальную премию Организации исламского сотрудничества за вклад в развитие науки и технологий. Данное предложение главы Узбекистана прозвучало на саммите ОИС по науке и технологиям в Астане.

Как сообщает информагентство УзА, двухдневный саммит проходит под лозунгом «Наука, технологии, инновации и модернизация в исламском мире».

По данным интернет-издания Sputnik, выступивший на саммите в Астане президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подчеркнул, что многие государства мусульманского мира сейчас существенно отстают в сфере науки и технологий.

В качестве решения данной проблемы президент Узбекистана предложил учредить в рамках ОИС премию для ученых в мусульманских странах за вклад в развитие науки и технологий.

«Следует признать, что в настоящее время многие государства мусульманского мира существенно отстают от развитых стран в сфере науки и технологий. Например, в рейтинге 500 лучших университетов мира входят только 11 вузов стран-участниц нашей организации. В 2015 году доля заявок на получение патентов в мире у стран ОИС составила всего лишь 1,9%. Необходимо с сожалением отметить, что несмотря на богатые природные ресурсы и значительный финансовый потенциал, большинство мусульманских стран не проявляют активности во внедрении инновационных идей и технологий в экономику», – заявил президент Шавкат Мирзияев.

По его словам, правительство Узбекистана с благодарностью приняло предложение ОИС об установке в Самарканде суперсовременного телескопа.

Он также предложил проводить саммит по науке и технологиям ОИС раз в три года и выразил готовность провести следующий саммит в Узбекистане в 2020 году.

Напомним, что 43-я сессия Совета министров иностранных дел государств-членов ОИС прошла 18 октября 2016 года в Ташкенте под лозунгом «Образование и просвещение – путь к миру и созиданию».

В ходе саммита ОИС президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил мусульманским государствам создать Организацию исламского сотрудничества.

«Надо создать форум, как G-20, неофициальную группу для развития науки и экономики в исламском мире. Из передовых 15 государств Организации исламского сотрудничества можно было создать организацию ОИС-15», – цитирует Назарбаева интернет-издание Tenginews.

По мнению казахстанского президента, объединение по аналогии с G-20 поможет исламским странам перенять опыт западных стран. «Мы должны проводить такие форумы регулярно, заседания которые сближают исламский мир с Западом. По-моему, надо отказаться от стереотипов, которые приводят к непониманию. Это позволит развиваться всему исламскому миру», – пояснил Нурсултан Назарбаев.

Также глава Казахстана заявил о необходимости открытого и честного диалога между исламским миром и Западом, а также преодоления разногласий между мусульманами.

На саммите ОИС в Астане президенты Турции и Казахстана высказались о ситуации в Мьянме.

«Мы выражаем обеспокоенность по недавнему конфликту в Мьянме. Призываем все стороны к немедленному прекращению насилия и к диалогу в рамках ООН», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию вокруг беженцев из этой страны гуманитарной трагедией.

По данным ООН, в результате этнического конфликта Мьянму покинули около 300 тысяч мусульман-рохинджа.

В двухдневном саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который начался 10 сентября, участвует около 80 делегаций государств-членов и стран-наблюдателей ОИС, региональных и международных организаций.

По итогам саммита ожидается подписание Астанинской декларации.