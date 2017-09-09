Назарбаев принял в Астане президента Турции

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который, как сообщает сайт Акорды, совершает в Астану официальный визит. Президент Турции Реджеп Эрдоган, по официальным данным, выразил признательность Назарбаеву за его миротворческую деятельность, направленную на решение региональных проблем.

– В настоящее время товарооборот между Турцией и Казахстаном составляет около двух миллиардов долларов и я считаю, что это недостаточный показатель. Согласно принятым договоренностям, наша цель – увеличение товарооборота до пяти миллиардов долларов, – цитирует Эрдогана пресс-служба казахстанского президента.

Президент Турции также планирует принять участие в работе Саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который пройдет 10 сентября в Астане.

Кроме того, оба президента упомянули предстоящий шестой раунд астанинских переговоров по урегулированию вооружённого конфликта в Сирии, запланированных на 14 сентября в Астане. Как сообщает сайт Акорды, президент Турции выразил надежду на позитивное влияние этой встречи на ход Женевских переговоров.

Новый раунд мирных переговоров по Сирии до этого переносили. В июле дипломаты из России, Ирана, Турции после двухдневных встреч в Астане не смогли договориться об окончательных деталях относительно так называемых «зон деэскалации», которые создаются по инициативе России в районах раздираемой войной Сирии.

Россия оказывает поддержку войскам президента Башара Асада, Иран также поддерживает Асада в его борьбе против оппозиционных сил, часть которых поддерживает Турция.