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«Узбекистон хаво йуллари» снизит тарифы на международные авиарейсы

Пассажиры садятся на борт самолета НАК «Узбекистон хаво йуллари».

НАК «Узбекистон хаво йуллари» проводит перерасчет тарифов, компания намерена снизить цену авиабилетов, сообщается на официальном сайте авиакомпании.

В рамках исполнения указа президента УП-5177 от 2 сентября 2017 года «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», авиакомпания проводит работу по перерасчету тарифов с целью недопущения изменения итоговой стоимости авиабилета, действовавшей до 5 сентября 2017 года.

Учитывая, что авиакомпания работает на международном рынке, все тарифы и сборы публикуются в соответствии с международными правилами. В настоящее время проводится работа по вводу новых пониженных тарифов в международную систему продаж.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, изменения, проводимые со стороны авиакомпании, не приведут к значительному изменению цен на авиабилеты.

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