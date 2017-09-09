«Узбекистон хаво йуллари» снизит тарифы на международные авиарейсы

НАК «Узбекистон хаво йуллари» проводит перерасчет тарифов, компания намерена снизить цену авиабилетов, сообщается на официальном сайте авиакомпании.

В рамках исполнения указа президента УП-5177 от 2 сентября 2017 года «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», авиакомпания проводит работу по перерасчету тарифов с целью недопущения изменения итоговой стоимости авиабилета, действовавшей до 5 сентября 2017 года.

Учитывая, что авиакомпания работает на международном рынке, все тарифы и сборы публикуются в соответствии с международными правилами. В настоящее время проводится работа по вводу новых пониженных тарифов в международную систему продаж.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, изменения, проводимые со стороны авиакомпании, не приведут к значительному изменению цен на авиабилеты.