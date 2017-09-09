В Кыргызстане хотят запретить такси с правым рулем (видео)

Соответствующие поправки в закон вынесли на общественные слушания. Если граждане страны норму одобрят, документ отправят на обсуждение в парламент. Среди автомобилистов инициатива уже вызвала настоящую панику.

Большинство такси в Кыргызстане – с правым рулем. В основном, это подержанные авто из Японии. Их главное достоинство – низкая цена.

Идея запретить машины с правым рулем, которые используются в коммерческих целях, в Кыргызстане возникает не первый раз.

Несколько лет назад приняли соответствующий законопроект, который позже отложили до 2020-го года. Однако, согласно новому законопроекту, штрафы за перевозку пассажиров на авто с правым рулем могут ввести уже с нового года. По мнению властей, именно правое положение руля становится причиной многих аварий.