Жители Флориды эвакуируются, спасаясь от урагана «Ирма»

Президент США Дональд Трамп назвал «Ирма» ураганом «исторической разрушительной силы» и призвал сограждан следовать рекомендациям правительства и правоохранительных органов.

В штате Флорида проводится крупнейшая эвакуация за всю историю чрезвычайных мер, связанных с ураганами на территории США. Ураган 4-й категории «Ирма» приближается к Флориде. Власти штата предупреждают, что времени для эвакуации остается мало. Американские СМИ называют этот ураган «монстром» и «ядерным» ураганом, способным привести к катастрофическим последствиям.

Несмотря на распоряжение местных властей о срочном выезде людей из районов массовой эвакуации, тысячи жителей городов, находящихся на пути урагана, остаются в своих домах. Власти предупреждают, что эти люди рискуют остаться без связи с внешним миром в течение нескольких дней. Все магазины, образовательные и медицинские учреждения в районах, подлежащих эвакуации, закрыты.