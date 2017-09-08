СМИ: Эрдоган обсудит в Астане «борьбу с гюленистами»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу прибывает с трехдневным официальным визитом в Казахстан, в ходе которого примет участие в первом саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям и обсудит с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым события в Мьянме и экономическое сотрудничество, сообщают СМИ.

По сообщению ТАСС, одной из тем встречи двух лидеров станет вопрос противодействия движению турецкого религиозного лидера Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Гюлен, который проживает в добровольном изгнании за рубежом, обвинения отвергает. Движение Гюлена было объявлено Турцией в 2015 году «Террористической организацией гюленистов» (ФЕТО).

После Июльских событий десятки тысяч подозреваемых в связях с движением Гюлена были отстранены от работы в различных турецких государственных учреждениях, включая около 45 тысяч сотрудников из одного только министерства образования.

Эрдоган и Назарбаев, как ожидается, затронут также тему мирных переговоров по Сирии, которые планируются в Астане 14-15 сентября.