Около 30 человек погибли при землетрясении в Мексике, есть угроза цунами (видео)

Около 30 человек погибли в результате землетрясения на южном побережье Мексики. Об этом сообщает Reuters. Есть разрушения.

Без электричества остались почти 2 миллиона человек.

Объявлено об угрозе цунами в Мексике, Эквадоре, Коста-Рике, Никарагуа, Панаме и Гондурасе.

Магнитуда подземных толчков составила 8,2. Их ощутили почти 50 миллионов человек.

Президент Мексики Пенья Ньето заявил, что это самое сильное землетрясение в стране за почти 100 лет.