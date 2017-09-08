Минобороны РФ: Гулмурод Халимов ликвидирован у Дейр-эз-Зора

Гулмурод Халимов, экс-командир ОМОН МВД Таджикистана и «министр войны» группировки «Исламское государство» («ИГ») убит в результате удара российской авиации по командному пункту террористов у Дейр-эз-Зора, сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Сообщается, что Гулмурода Халимова и еще троих влиятельных полевых командиров уничтожили во время совещания на командном пункте террористов. Среди них был и «амир Дейр-эз-Зора» Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы «ИГ».

В Минобороны РФ отметили, что «ряд европейских спецслужб считает Аш-Шамали организатором терактов в Париже в ноябре 2015 года».

Напомним, британский журнал «Таймс» 15 апреля сообщил, что Гулмурод Халимов был ликвидирован в результате авиаудара именно в Мосуле. «Гулмурод Халимов отвечал за прикрытие «джихадистов» в Мосуле и организацию взрывов автомобилей, направленных против международной коалиции», – отметил источник журнала.

Но таджикские «джихадисты» Парвиз Саидрахмонов (Абу Довуд) и Тоджиддин Назаров (Абу Усама Нораки) недавно заявили, что сообщения о смерти экс-командира ОМОН МВД Таджикистана – ложь. Абу Довуд призывает сторонников экстремистов не верить слухам о гибели Халимова.

Полковник Гулмурод Халимов исчез в апреле 2015 года, а в конце мая сообщил, что находится в Сирии. В своем видеообращении бывший командир ОМОН МВД Таджикистана заявил, что в МВД ограничивали его религиозную свободу, в частности, ему запрещали молиться, поэтому он решил присоединиться к «Исламскому государству».