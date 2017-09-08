Турецкий министр вступился за обвиняемого Вашингтоном предшественника

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи 7 сентября отверг обвинение, предъявляемое Соединенными Штатами в отношении его предшественника, которого Вашингтон подозревает в получении взяток и содействии Ирану в нарушении американского закона о санкциях.

В обвинительном заключении властей США бывший министр экономики Зафер Чаглаян фигурирует как самый высокопоставленный из турецких чиновников из правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которых американские прокуроры обвиняют в причастности к заговору, нацеленному на помощь Ирану в проведении операций через финансовую систему США в обход закона о санкциях.

«Чаглаян не совершил чего-либо против интересов Турции. Если Чаглаян действовал против интересов других стран, это не должно беспокоить Турцию», – заявил в четверг Нихат Зейбекчи.

В обвинительном заключении США Чаглаян и несколько его соратников обвиняются не только в нарушении закона США о санкциях, но и в даче ложных показаний американским следователям и получении десятков миллионов долларов взяток наличными и ювелирными изделиями.

«Есть утверждения в том, что санкции были нарушены. Однако обвинителям нужно еще доказать вину», – заявил Зейбекчи.

Государственный банк Турции Halkbank, который предположительно был задействован для проведения операций с Ираном в обход санкций, 7 сентября опубликовал заявление, в котором отверг обвинения в нарушениях.