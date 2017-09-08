Госдепартамент США хочет улучшить отношения с Россией

США не хотят обмениваться контрмерами с Россией. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. По ее словам, у России и США есть много сфер для сотрудничества, в том числе – по урегулированию конфликта в Сирии. Нойерт заверила, что Вашингтон не хочет «продолжения дипломатического «око за око» в отношениях с Москвой.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли Москва пойти на дальнейшее сокращение американских дипломатов в России, Нойерт сказала, что не хочет «спекулировать на каких-либо потенциальных действиях России».

28 июля Москва потребовала от Вашингтона сократить к 1 сентября на 755 человек штат посольства в Москве и генконсульств в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке – в ответ на принятие 27 июля Конгрессом США законопроекта о расширении санкций против России. В ответ на это СШАзаявили, что прекращают работу российского генерального консульства в Сан-Франциско и представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Президент России Владимир Путин обвинил американские власти в нарушении имущественных прав Москвы. Он поручил МИД России оспорить через суд решение американских властей.