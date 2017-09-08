Трамп-младший рассказал в Сенате о встрече с Весельницкой

Старший сын президента США Дональд Трамп–младший в четверг рассказал сотрудникам юридического комитета Сената США о своей встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой в прошлом году, на которой, как утверждается, обсуждался вопрос о «компромате» на Хиллари Клинтон – соперницу его отца на президентских выборах.

Во вступительном слове Трампа-младшего перед сотрудниками комитета, проводившими с ним собеседование в закрытом от прессы режиме, основное внимание было уделено встрече с Весельницкой, факт которой заинтересовал сенатский комитет, расследующий возможное российское вмешательство в выборы президента США. При этом Трамп-младший заявил, что ни он, ни кто-либо, кого он знает, не вступали в сговор ни с каким иностранным правительством.

Сын президента объяснил встречу с российским адвокатом тем, что во время предвыборной кампании собирал любую доступную информацию о «характере, квалификации или пригодности к должности президента» Хиллари Клинтон. Об этом сообщает «Нью-Йорк таймс».

На собеседовании присутствовали и некоторые сенаторы. Демократ Ричард Блументал выразил надежду, что Трамп-младший выступит и на открытых слушаниях в сенатском комитете.