В Туркменистане жертвами селей стали десятки граждан (видео)
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В середине августа некоторые районы Ахалской и Балканской областей Туркменистана пострадали от сели. Очевидцы сообщают о десятках погибших.
По сообщениям нескольких источников Радио Азатлык (Туркменской редакции радио Свобода) внутри страны, стихийное бедствие произошло, в частности, в районе Бахарлы Ахалской области, а также районах Магтымгулы и Сердар Балканской области. В результате схода селевых масс сильно пострадали жители сел Нохур, Гаравул, Довгала, Акдепе, Ханкариз, Конекесир, Курудждей, Айыдере, Ходжагала, Чукур, Джеджирс и Дженнешен (Дженгелли).
По информации, подтвержденной несколькими источниками Радио Азатлык, в результате схода сели погибло около 30 человек. Также сообщается о гибели тысячи голов домашнего скота, выходе из строя линий электропередачи и газоснабжения.
На днях редакция Радио Азатлык получила видео, снятое в селе Довгала, расположенном в 70 километрах от столицы Туркменистана Ашхабада. На кадрах можно увидеть момент стихийного бедствия, как селевые потоки грязи и камней заполняют улицы, сметая на своем пути транспорт и животных.
По словам местных жителей, после схода селей, в регионы, пострадавшие от стихийного бедствия, были направлены солдаты срочной службы и сотрудники местных госучреждений.
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