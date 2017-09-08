СМИ: полиция проверила рынки после митинга у посольства Мьянмы

Полиция провела проверки на московских рынках после несогласованного митинга мусульман у посольства Мьянмы 3 сентября. Об этом интернет-изданию The Village рассказал один из координаторов акции, бизнесмен Курбан Дарсаев.

По словам бизнесмена, полицейские спрашивали его сотрудников, которые работают на Дорогомиловском рынке, о том, участвовали ли они в акции. У работников переписали личные данные и номера телефонов, рассказал Дарсаев. В полиции и администрации рынка не ответили на запрос издания.

3 сентября у посольства Мьянмы в Москве состоялась несогласованная акция в поддержку мусульман-рохинджа. Полиция не вмешивалась в происходящее. Акции предшествовал пост главы Чечни Рамзана Кадырова с критикой властей Мьянмы из-за новой волны насилия над мусульманами-рохинджа. Власти Москвы отказались согласовать пикет в поддержку мусульман Мьянмы у здания посольства этой страны 8 сентября.