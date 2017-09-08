Китай просит ООН расширить санкции против КНДР

Власти Китая заявили о расширении санкций ООН против Северной Кореи после недавнего испытания Пхеньяном водородной бомбы. Об этом сообщает Reuters.

США намерены вынести на рассмотрение Совета Безопасности ООН новые меры ограничительного характера против КНДР. Вашингтон предложил запретить поставки нефти Пхеньяну и заморозить активы лидера КНДР Ким Чен Ына. В США хотят также запретить покупать у Северной Кореи текстиль и нанимать местных работников.

Вашингтон предполагает, что голосование по резолюции может пройти уже в понедельник, 11 сентября.

Власти КНДР утверждают, что США хотят войны. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке делегация КНДР пригрозила «мощными мерами» в ответ на возможные санкции.

Президент России Владимир Путин заявил, что никакого решения проблемы Северной Кореи, кроме дипломатического, не существует. За усиление санкций против КНДР ранее выступил президент Южной Кореи Мун Дже Ин. Сеул, как и Вашингтон, настаивает на запрете поставок нефти Пхеньяну. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что международное сообщество должно оказывать давление на КНДР с целью прекращения ядерных испытаний на Корейском полуострове.

3 сентября Северная Корея объявила об испытании водородной бомбы. Пхеньян назвал испытание успешным. Центральное телевидение КНДР сообщило, что боезаряд предназначен для установки на межконтинентальные баллистические ракеты. В ответ на это лидеры мировых держав резко раскритиковали действия Пхеньяна.