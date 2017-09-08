Как Бишкек и Ташкент будут строить ГЭС?

К какому решению по строительству Камбаратинской ГЭС-1 придут Кыргызстан и Узбекистан?

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 5 сентября в ходе визита в Кыргызстан заявил о своей поддержке предложения кыргызской стороны о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС-1. Он высказался в поддержку слов президент КР Алмазбека Атамбаева о том, что ГЭС в стране не будут возводиться без участия Узбекистана:

«​Мы четко договорились. Алмазбек Шаршенович сказал, что ни одна электростанция не будет строиться без участия Узбекистана. Я полностью согласен, и мы будем принимать самое активное и финансовое, и ресурсное, и какое надо участие. Мы будем вместе строить Камбаратинскую станцию. Потому что она нам необходима, нужна. Потому что, если мы возрождаем и говорим, что история нас не простит, мы должны это делать взвешено, разумно, чтобы это было выгодно для двух сторон. А это выгодно»​, – сказал глава Узбекистана.

До этого официальный Ташкент открыто выступал против строительства «​Камбараты-1». Позиция властей Узбекистана по поводу того, что строительство ГЭС вызовет дефицит воды и приведет с нестабильности в регионе, озвучивалась даже с трибун международных организаций. При Исламе Каримове официальный Ташкент придерживался мнения, что Кыргызстан не должен в одиночку владеть водостоком Центральной Азии, а должен считаться с мнением соседей.

Эксперты по-разному оценивают сближение позиций двух стран по вопросу строительства гидроэнергетических объектов. Но прежде всего отмечается, что принято политическое решение и сделан шаг вперед.

Шаг сделан, но впереди работы невпроворот

Бывший министр энергетики и промышленности Кыргызстана Кубанычбек Турдубаев отмечает, что вопрос со строительством ГЭС не решится только словами, для этого надо проделать много работы.

– Намерение Узбекистана и Кыргызстана совместно строить ГЭС означает, что они понесут одинаковые расходы. Но можно говорить, что решен самый принципиальный и проблемный вопрос. Также это означает, что открыт путь для строительства гидроэлектростанции. Сейчас можно изменить подход к работе с отраслями, связанными с этим, и работать. Но предстоит большая работа. Как Кыргызстан и Узбекистан составят соглашение? Дел много, – говорит Радио Азаттык Кубанычбек Турдубаев.

А эксперт по вопросам энергетики Расул Умбеталиев считает, что для удержания водно-энергетического баланса Кыргызстана должен взять себе 51% акций ГЭС.

–​ Для Узбекистана важнее всего вода и полив. Если будет построена та же «​Камбарата-1»​, в летний сезон он может потребовать воду в определенном объеме и, применив влияние, принять решение. Электроэнергия вырабатывается на ТЭЦ. Себестоимость в 3-4 раза дороже. Во-первых, летом будет обеспечиваться водой, а во-вторых, будет обеспечен электроэнергией. Поэтому Шавкат Мирзияев заинтересован в этом, – считает эксперт.

Специалисты считают, что Камбаратинская ГЭС-1 выгодна и для соседних государств. Также отмечаются и условия, которые могут заинтересовать инвесторов. Эксперт по вопросам энергетики Батыркул Баетов остановился на следующих моментах.

–​ Не только «​Камбарата-1»​, из Китая намеревались ехать строить станцию на Кокомерене. Но дело приостановилось из-за того, что два государства не могли прийти к единому мнению. Были слова и о проведении международной эколого-технической экспертизы в целях безопасности, но и этот вопрос был затянут. Надо тщательно вести переговоры, чтобы не получилось как с Кумтором, –​ говорит Батыркул Баетов.

В 2012 году с Россией было заключено межправительственное соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1, с равным разделением долей. Финансировать проект должна была РФ. Но кыргызстанские власти заявляли, что строительство ГЭС затягивается по разным причинам.

Позже президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что Россия не сможет реализовать соглашение, и объект может превратиться в долгострой. В 2016 году Жогорку Кенеш денонсировал соглашение о строительстве малых и средних ГЭС Верхненарынского каскада и «Камбараты-1».

Ранее проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 оценивался в три миллиарда долларов.