Путин: Тиллерсон «попал в плохую компанию» в Вашингтоне

Президент России Владимир Путин заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон попал в «плохую компанию» в Вашингтоне. Российский лидер выразил надежду на то, что сотрудничество с Москвой вернёт Тиллерсона на «правильный путь».

Путин выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он также заявил, что Россия продолжает работать с американскими компаниями, несмотря на все сложности в отношениях с США. Среди этих предприятий – ExxonMobil, которую ранее возглавлял Рекс Тиллерсон. По словам Путина, Россия учитывает интересы этой компании.

До того как возглавить американский Госдепартамент, Тиллерсон руководил нефтегазовой корпорацией ExxonMobil. До введения санкций против России его компания имела ряд совместных проектов с госкорпорацией «Роснефть». Ограничительные меры принесли ExxonMobil большие убытки.