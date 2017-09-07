США обвиняют бывших турецких чиновников по делу о санкциях против Ирана

Прокуроры США обвинили нескольких бывших помощников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в заговоре, нацеленном на тайную помощь Ирану ради обхода американских санкций. В обвинительном заключении, поданном в Окружной суд США в Манхэттене 6 сентября, бывший министр экономики Турции Мехмет Зафер Чаглаян обвиняется в получении десятков миллионов долларов взяток наличными и ювелирными изделиями в обмен на скрытую помощь Ирану в осуществлении операций через финансовую систему США в нарушение закона о санкциях.

Обвинение распространяется также на дело состоятельного турецко-иранского бизнесмена Резы Зарраба, который был арестован в прошлом году и предстал перед судом в Нью-Йорке по обвинению в помощи Ирану в уклонении от санкций, продаже правительству Тегерана и другим иранским организациям валюты и золота.

В обвинительном заключении указано имя Сулеймана Аслана, топ-менеджера государственного банка в Турции, а также его заместителей Леванта Балкана и Мехмета Хакана Атиллы. Им было предъявлено обвинение в получении взятки и злоупотреблении полномочиями для сокрытия проведенных транзакций Зарраба. В числе обвиняемых также некоторые подчиненные Зарраба.