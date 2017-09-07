Дали – не отец женщины, добившейся эксгумации тела для ДНК-теста

Тест ДНК Сальвадора Дали показал, что испанка Пилар Абель Мартинес не приходится ему внебрачной дочерью. Об этом сообщил фонд «Гала – Сальвадор Дали».

Останки художника эксгумировали в конце июля в связи с иском Мартинес об установлении отцовства. Судмедэксперты вскрыли гроб и взяли биологический материал, который был отправлен в Национальный институт токсикологии и судебно-следственной экспертизы Испании.

Пилар Абель Мартинес с 2007 года пыталась установить, что она – биологическая дочь художника. По ее словам, о своем происхождении она узнала от матери, которая была домработницей в доме Дали. Тайну ее рождения мать якобы раскрыла лишь незадолго до смерти.

Если бы Мартинес доказала родство с Дали, то смогла бы претендовать на его фамилию и часть наследства, которое художник завещал Испании.

Сальвадор Дали считается одним из самых известных представителей сюрреализма. Он умер в 1989 году, был забальзамирован и похоронен в своем родном городе Фигерас в Каталонии.