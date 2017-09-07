Узбекистан впервые внедрил круглогодичный посев сельхозкультур

Узбекистан с этого года впервые в своей практике внедрил круглогодичный посев различных сельскохозяйственных культур. Как сообщает Podrobno.uz, об этом заявил в ходе II международной плодоовощной ярмарки заместитель премьер-министра республики, министр сельского и водного хозяйства Зойир Мирзаев.

По его словам, это связано с планами страны по наращиванию объемов экспорта плодоовощной продукции, а также увеличению поставок фруктов и овощей на внутренний рынок.

«По инициативе президента мы в этом году после сбора пшеницы повторно посадили некоторые виды плодоовощей более чем на одном миллионе гектаров земли. Из них свыше 40% – это бобовые культуры. Кроме того, в этом году в октябре в южных регионах нашей республики мы собираемся высадить и другие виды сельхозкультур – в основном картофель, морковь, свеклу. В Узбекистане это делается первый раз. Конечно, это риск для нас, но сейчас мы ведем мониторинг и собираем мнения наших специалистов и ученых. Пока что прогнозы хорошие», – проинформировал Мирзаев.

Он также сообщил, что сегодня в Узбекистане ежегодно выращивается около 20 миллионов тонн плодоовощной продукции. Из них более одного миллиона тонн экспортируется. При этом география экспорта из года в год расширяется, и в данный момент республика имеет экспортные связи более чем с 80 странами мира.

«За все это время у нас сложился определенный опыт, который показал, что мы должны и дальше работать над улучшением качества и переработки продукции. Мы сталкивались также с тем, что иногда наша продукция не отвечала требованиям мировых стандартов. Учитывая все это, мы должны наращивать имеющийся потенциал в области сельского хозяйства», – сказал министр.

Одним из путей достижения поставленных задач, как подчеркнул чиновник, стало постановление президента Узбекистана по увеличению мощностей переработки плодоовощной продукции в 2,5 раза в период 2017-2018 годы. Кроме того, планируется увеличить строительство холодильных установок в два раза. Таким образом, заметил глава Минсельводхоза, возможности страны по продлению срока хранения скоропортящихся продуктов значительно возрастут.

Еще одно решение, направленное на увеличение производства свежих овощей и фруктов в стране, выращивание их методом гидропоники, то есть на искусственной среде без почвы. По словам Мирзаева, только в следующем году в Узбекистане планируется построить 352 гектара теплиц по этому методу. Причем соответствующие технологии будут завезены из Южной Кореи, Ирана и Японии.

«Почему мы берем три технологии? Потому что время само покажет, какая из них, во-первых, самая конкурентоспособная, во-вторых, наиболее оптимальная с точки зрения цены и качества», – заключил министр.

Основными импортерами узбекских плодоовощей сегодня являются Россия и Казахстан. По оценке экспертов, только поставки в РФ составляют около 60% общего объема вывоза. Узбекские компании совместно с российскими партнерами в течение прошлого года создали на территории РФ шесть торговых домов, которые специализируются на продаже овощей и фруктов, минуя посреднические структуры. Кроме того, с этого года Узбекистан запустил новый единый товарный бренд UzAgro для экспорта всей производимой в республике плодоовощной продукции.