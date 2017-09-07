Власти Таджикистана через SMS призвали граждан носить национальную одежду

Абоненты мобильных операторов Таджикистана утром в среду, 6 сентября, получили SMS-сообщения с призывом к жителям носить национальную одежду. В комитете по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана подтвердили Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) эту рассылку. «Мы отправили официальные письма руководству компании «Таджиктелеком» и другим операторам сотовой связи, чтобы они отправкой SMS-сообщений способствовали реализации закона «Об упорядочении традиций и обрядов», который обязывает граждан страны соблюдать атрибуты национальной культуры – знать государственный язык и носить национальную одежду», – сказала представитель комитета Махбуба Азимова.

«Ношение национальной одежды обязательно!», «Уважайте национальную одежду», «Давайте превратим ношение национальной одежды в добрую традицию» – такие SMS-сообщения получили более шести миллионов обладателей мобильных телефонов.

Поправки к закону «Об упорядочении традиций и обрядов», которые обязывают граждан страны носить национальную одежду, нижняя палата парламента Таджикистана одобрила 23 августа. «Физические и юридические лица обязаны соблюдать атрибуты национальной культуры – знать государственный язык и носить национальную одежду», – говорится в проекте закона.

Ранее сотрудники госорганов Таджикистана провели в Душанбе профилактические беседы с восемью тысячами женщин, которые носят хиджаб. Рабочие группы, в состав которых вошли представители комитета по делам женщин и семьи, комитета по делам религии, МВД и других ведомств, объясняли женщинам, что носить хиджабы, тюрбаны – это «чуждо традициям таджиков».