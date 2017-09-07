Новый глава МВД Узбекистана в народе известен по прозвищу «бескомпромиссный немец»

4 сентября президент Шавкат Мирзияев своим указом назначил 56-летнего Пулата Бабаджанова главой МВД Узбекистана. С начала текущего года в стране сменились три министра внутренних дел.

Если до 25 января 2017 года должность министра внутренних дел занимал назначенный Исламом Каримовым Адхам Ахмадбаев, то спустя приблизительно месяц после избрания на пост президента Шавкат Мирзияев назначил главой МВД Абдусалома Азизова.

После того, как 5 января 2006 года Зокиржон Алматов был снят с должности министра внутренних дел, в течение нескольких лет МВД руководил Баходир Матлюбов.

Радио Озодлик обратился к своим источникам, чтобы узнать о личности нового главы МВД – одной из самых важных силовых структур для политической элиты такого авторитарного государства как Узбекистан.

Как закалялась сталь

Пулат (имя Пулат в переводе на русский означает «сталь» – Ред.) Бабаджанов родился в 1961 году, в семье Раззака Бабаджанова – одного из самых влиятельных руководителей Багатского района Хорезмской области. Мать нынешнего главы МВД Узбекистана Энагуль Машарипова работала председателем исполкома Багатского района, отец – партийным руководителем.

Старшее поколение Багатского района в разговоре с репортером Радио Озодлик вспоминает, как будучи учеником, Пулат Бабаджанов перечитал все книги, хранившиеся в районной библиотеке.

После окончания школы Бабаджанов поступает в Ташкентский государственный юридический институт и заканчивает его с красным дипломом.

Как рассказывает Радио Озодлик проживающий ныне в Великобритании экс-госчиновник, бывший член Академии наук Узбекистана Ахмад Хасанов, известный больше как Ахмад Хорезми, который в свое время работал вместе с Пулатом Бабаджановым в Хорезмской области, в год окончания вуза нынешний глава МВД был единственным студентом, окончившим юридический институт с красным дипломом:

– Когда я работал начальником Управления сельхозтехники Багатского района, Пулатбек был заместителем главы районной администрации (хокима). Я работал и с ним, и с его отцом Раззаком Бабаджановым. Кроме того, я помню те годы, когда Пулатбек работал в отделе общего надзора прокуратуры Хорезмской области. Я знаю его как решительного руководителя, хорошо знающего свою работу. Когда я работал начальником Управления сельхозхимии, его отец Раззак-ака был моим заместителем. И в те годы высокопоставленные чиновники устраивали своих детей в вузы с помощью связей. Однако Пулатбек поступил в юридический институт своими силами и окончил его с красным дипломом. Такого успеха он достиг именно благодаря своему усердию, без вмешательства отца, – говорит Ахмад Хорезми.

«Бескомпромиссный немец», «неподкупный русский»

Как говорит в беседе с нашим репортером чиновник, информированный о кадровых изменениях в правительстве Узбекистана, Пулат Бабаджанов один из считанных чиновников, который известен среди сотрудников прокуратуры по прозвищам «бескомпромиссный немец» и «неподкупный русский».

– Когда Бабаджанов работал в 2005-2006 годах начальником Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана, а затем в 2000-2005 годах – заместителем генпрокурора, сотрудники прокуратуры дали ему прозвища «бескомпромиссный немец» и «неподкупный русский». Такие прозвища ему дали из-за того, что он не брал взятки. Он всегда придерживался закона и никогда не отступал. Он считался одним из малочисленных чиновников, который решал проблему без взяток, когда работал прокурором Бухарской и Джизакской областей, – говорит собеседник.

Как вспоминает известный узбекский журналист Шароф Убайдуллаев, в 2006-2011 годах, когда Пулат Бабаджанов работал прокурором Джизакской области, не поступило ни одной жалобы о его причастности к коррупционным схемам:

– Когда Бабаджанов работал в Джизаке, он смог завоевать авторитет среди людей. Не было жалоб относительно случаев вымогательства или рейдерства. В те годы Абдусалом Азизов, который до недавнего времени возглавлял МВД, работал начальником УВД Джизакской области. Сейчас чиновников, которые смогли показать себя в Джизаке только с положительной стороны, входят в команду Мирзияева, – говорит журналист Шароф Убайдуллаев.

Уважаемый среди бухарских предпринимателей прокурор

Пулат Бабаджанов, работавший в 2011 году прокурором Бухарской области, запомнился местным жителям как чиновник, «решающий проблемы по справедливости», говорит Радио Озодлик бухарский предприниматель:

– Как-то прокурор Гиждуванского района Бухарской области потребовал мзду от братьев-предпринимателей. Но когда братья отказали ему, прокурор района посадил старшего из них в тюрьму, а младшего привлек к крупному штрафу. Спустя немного времени Пулат Бабаджанов был назначен прокурором Бухарской области. Адвокат братьев-предпринимателей обратился к нему с жалобой. Бабаджанов, изучив дело братьев-предпринимателей, отправил его на повторное расследование. В результате, старший из братьев вышел из тюрьмы, а младший – избавился от выплаты крупного штрафа. Справедливость восторжествовала, а прокурор Гиждуванского района смог спастись, перейдя на другую работу. Я не знаю ни одного случая, чтобы Бабаджанов требовал у кого-то мзду или подвергал кого-то гнету, – рассказал Радио Озодлик предприниматель из Бухары.

Мирзияев намерен спасти МВД от коррупции

Почему президент Шавкат Мирзияев назначил Абдусалома Азизова, проработавшего главой МВД всего лишь девять месяцев министром обороны, а на его должность посадил Пулата Бабаджанова?

Отвечая на этот вопрос, один из узбекских чиновников сказал, что таким путем глава государства намерен избавить МВД от коррупции:

– Из выступлений Мирзияева на селекторных совещаниях можно понять, что его тревожит коррумпированность МВД. Были осуществлены кадровые изменения с целью снижения до минимума коррупции в этой системе. Во-вторых, сегодняшнее положение требует того, что это министерство возглавлял чиновник, преданный президенту. Бабаджанов на протяжении долгих лет остается одним из самых преданных Мирзияеву чиновников, – говорит собеседник.

Во время прошлогодней встречи с учеными и деятелями наук Узбекистана президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назвал Саъдуллу Искандарова своим учителем и с благодарностью вспомнил академика. По словам журналиста Шарофа Убайдуллаева, в годы, когда Саъдулла Искандаров всячески поддерживал будущего президента, когда работал ректором Ташкентского института ирригации и мелиорации:

– Шавкат Миромонович, будучи еще студентом, попал в поле зрение академика Саъдуллы Искандарова. Он был рекомендован на должности комсорга и парторга. Саъдулла Искандаров является сыном Искандара Достова – легендарного председателя колхоза имени «Нариманова», героя социалистического труда, любимчика Леонида Брежнева и покровителя Шарафа Рашидова. А отец Пулата Бабаджанова, Раззак Бабаджанов, был самым близким учеником Искандара Достова, – вспоминает в беседе с Радио Озодлик узбекский журналист Шароф Убайдуллаев.