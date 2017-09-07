Узбекистан и Кыргызстан ускорят строительство ж/д Китай–Кыргызстан–Узбекистан и автодороги Ош–Андижан–Кашгар

«За короткий промежуток времени мы смогли существенно улучшить показатели торгово-экономических связей. Есть планы поднять товарооборот между странами до 500 млн долларов США. Мы также договорились об ускорении строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан и строительстве автодороги Ош–Андижан–Кашгар», – сказал в ходе переговоров президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.



Как передает Nuz.uz, в президент Узбекистана подчеркнул, что намерен в ближайшее время завершить работу по подписанию договорных документов, воплощению их в жизнь.



«...Я смотрел телевизор. Там люди не верят, что смогут, как прежде, ездить в Андижан и Ош. Как руководитель, я этого очень хочу и думаю, что мы обязаны исполнить желания наших народов», – добавил глава Узбекистана.



Шавкат Мирзияев также отметил, что достигнуты серьезные договоренности и по водным вопросам, и по строительству гидроэлектростанций в Кыргызстане. «Мы готовы принимать самое активное участие, в том числе и финансовое. Мы должны взвешенно, продуманно и разумно все делать, чтобы это было выгодно обеим сторонам. А строительство Камбар-Аты нам нужно, эта станция нужна», – сказал Шавкат Мирзияев.