В ходе войны в Сирии 33 раза применялось химическое оружие

В ходе сирийского конфликта более 30 раз применялось химическое оружие. Как сообщила 6 сентября Комиссия ООН по расследованию химических атак в Сирии, 27 раз его применяли силы режима Башара Асада.

Так, в городе Хан-Шейхун в апреле этого года более 80 мирных жителей погибли в результате бомбардировки снарядами, содержавшими отравляющий газ зарин. Дамаск утверждает, что в ходе его авиаудара бомба попала в склад химических снарядов, изготовленных повстанцами.

Ранее в среду спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что гражданскую войну не удалось выиграть никому. Он выразил мнение, что сирийский вооруженный конфликт почти завершен – главная проблема в том, способен ли режим Башара Асада начать подлинный политический процесс и способна ли оппозиция быть единой и проявить достаточно реализма, чтобы признать, что ей не удалось одержать победу над Дамаском.

С 5 сентября, прорвав трехлетнюю осаду боевиков группировки «Исламское государство» («ИГ», запрещена в ряде стран), силы режима Асада и его союзников пытаются укрепить и расширить проход к Дейр-аз-Зору – центру нефтедобычи в Сирии.

Последний опорный пункт «ИГ» в Сирии – город Ракка осаждают отряды повстанцев-курдов при поддержке сил коалиции во главе с США.

За 6 с половиной лет войны в Сирии, по данным ООН, погибли более 450 тысяч человек, миллионы жителей страны стали беженцами.