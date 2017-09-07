«Черный базар» не умрет сегодня», – что ждать от резкой девальвации валюты Узбекистана

Курс узбекского сума по отношению к доллару за одни сутки вырос почти в два раза. Теперь за один доллар официально дают восемь с лишним тысяч сумов. Один евро с сегодняшнего дня стоит более девяти тысяч шестисот сумов. А один рубль – 139 сумов.

Центральный банк Узбекистана провел резкую девальвацию национальной валюты. Курс узбекского сума по отношению к доллару за одни сутки вырос почти в два раза.

Теперь за один доллар официально дают восемь с лишним тысяч сумов. Один евро с сегодняшнего дня стоит более девяти тысяч шестисот сумов. А один рубль – 139 сумов.

Объясняя свое решение чиновники Центробанка Узбекистана сослались на подробное исследование, которое финансисты провели по итогам последних четырнадцати лет. До сегодняшнего дня валютный рынок в Узбекистане, в основном, находился в тени. Курс произвольно формировался торговцами валютой, принося многомиллионную прибыль.

О том, что теперь изменится в Узбекистане, мы спросили директора Радио Озодлик (Узбекской редакции Радио Свобода) Алишера Сыддыка.

«Первый день, когда это ввели, банки теперь не дают доллары наличными. Ты можешь продать свои доллары, но они не дают доллары наличными. Они говорят – дайте свою карту, мы переведем ваши доллары на вашу карту. И не больше 5 тысяч долларов.

Опять-таки означает, что «черный рынок», базар, не умрет сегодня. Президент призывает свои правоохранительные органы также заняться «черным рынком», но уже более силовыми методами. Посадками, возможно, арестами или рейдами. Но в прошлом такие действия не приводили к таким значимым результатам.

Значит все же, по мнению экспертов, решение должно оставаться в монетарной политики страны. Центральный банк просит не паниковать, говорит, что у нас все будет хорошо, что мы ведем сбалансированную политику.

Однако другие эксперты говорят, что если мы будем продолжать давить на бизнес, чтобы они ограничивали цены, то реформы, которые они начали, могут сдуться», – рассказал Алишер Сыддык.