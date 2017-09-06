Дождались: На кыргызско-узбекской границе проходит церемония открытия КПП «Дустлик»

На участке кыргызской-узбекской госграницы (между Ошской и Андижанской областями двух республик) проходит официальная церемония открытия КПП «Дустлик» («Достук»). Ранее Радио Азаттык сообщило о том, что на подходе к «Дустлику» скопилось тысячи граждан.

На импровизированной сцене недалеко от КПП «Дустлик» («Достук» – на кыргызском) с кыргызской стороны прошел концерт и выступление официальных лиц.

На мероприятии официальную делегацию Кыргызстана возглавлял вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев, а от узбекской стороны – хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов, сообщает местный репортер Радио Азаттык (Кыргызской редакции Радио Свобода).

Все они в своей речи отметили, что благодаря соглашению, достигнутому президентами двух стран в рамках государственного визита главы Узбекистана Шавката Мирзияева в Кыргызстан, будут открыты границы между двумя республиками.

«Такая вещь как телеграмма наконец-то будет забыта», – сказал кыргызстанцам Дуйшенбек Зилалиев. А Шухратбек Абдурахманов, обращаясь к собравшимся на территории КР жителям приграничья, отметил, что «в ближайшие дни вы сможете спокойно пересекать границу, все будет открыто».

Затем делегации прошли через КПП в Узбекистан и выступили перед собравшимися там людьми.

В частности, Шухратбек Абдурахманов пояснил, каким будет порядок прохода:

«​Я увидел радость людей по ту сторону границы и я, честно, был очень поражен. Теперь вы можете просто показать свой паспорт и все –никаких телеграмм, никаких других документов не понадобится», – сказал хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов.

Эти слова чиновников жители по обе стороны от КПП встречали громкими овациями и аплодисментами.

Ранее сообщалось о том, что несколько тысяч жителей приграничья ждут официального открытия КПП, которое, как сообщали ранее представители местных властей, намечалось на 17:00 по кыргызстанскому времени.

По словам пресс-секретаря мэрии города Оша Талантбека Канатбека уулу официальное открытие КПП «Дустлик» («Достук» – на кыргызском), расположенного на участке кыргызской-узбекской госграницы между Ошской и Андижанской областями двух республик, будет двусторонним – «согласно договоренностям президентов Узбекистана и Кыргызстана».

Накануне, 5 сентября, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев прибыл в Бишкек с двухдневным визитом. В завершение визита лидеры двух стран приняли участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов. В частности, стороны подписали договор между Кыргызстаном и Узбекистаном о кыргызско-узбекской государственной границе, описывающий почти 85 процентов границ.

Кроме того, Мирзияев во время совместного заявления сказал, что достиг договоренности по водным вопросам с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. Стороны, как сообщалось, договорились о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС.