Суд ЕС признал незаконным отказ Венгрии и Словакии принимать беженцев

Суд Евросоюза отклонил иски Венгрии и Словакии, которые требовали отменить распределение мигрантов по странам ЕС.

Будапешт и Братислава возражали против обязательных для членов Евросоюза квот на расселение беженцев. В Брюсселе приняли программу по распределению соискателей убежища в 2015 году. Квоты были призваны помочь урегулировать кризисную ситуацию с массовым наплывом мигрантов в Европу. Помимо Венгрии и Словакии, с решением ЕС не согласились Чехия, Польша и Хорватия.

Осенью 2015 года Венгрия оцепила границу с Сербией и Хорватией ограждением с колючей проволокой. Венгерские власти также не выпускают из лагерей на границе с Сербией тех мигрантов, чьи прошения находятся в статусе рассмотрения. Это решение вызвало критику ООН и правозащитников.

Согласно программе обязательных квот, государства – члены ЕС должны принять 120 тысяч мигрантов, которые прибыли в Грецию и Италию. В поддержку распределения беженцев выступали, в частности, Германия, Франция и Швеция. На данный момент по этой схеме расселили около 28 тысяч человек.