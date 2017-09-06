Обама: шаг Трампа в отношении нелегалов «жесток» и «не оправдан»

Бывший президент США Барак Обама заявил во вторник, что решение администрации Трампа отменить программу Обамы, учрежденную для защиты от депортации нелегальных иммигрантов, которые были привезены в Соединенные Штаты, когда они еще были детьми, является «жестоким», «наносящим вред самим себе» и «неправильным». «Давайте будем ясными: действия, предпринятые сегодня, не требуются юридически», – говорится в заявлении Обамы, опубликованном в Facebook'е. «Это политическое решение и моральный вопрос», – заявил он.

«Каковы бы ни были проблемы или жалобы, которые могут иметь американцы в отношении иммиграции в целом, мы не должны угрожать будущему этой группы молодых людей, которые здесь не по своей вине, которые не представляют угрозы, и не отнимают ничего от остальных из нас», – написал Обама.

Во вторник администрация президента США Дональда Трампа объявила об отмене программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (DACA). Об этом говорится в специальном заявлении президента США, распространенном пресс-службой Белого дома. Администрация передаст решение этого вопроса на рассмотрение Конгресса, что будет угрожать депортацией 800 тысяч лиц без документов, если президент и члены Палаты представителей и Сената не смогут договориться о мерах по приданию им легального статуса.