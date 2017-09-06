Хейли: США могут заявить о нарушениях Ираном ядерной сделки, не выходя из соглашения

Соединенные Штаты в грядущем месяце могут усмотреть в действиях Ирана нарушения заключенного в 2015 году ядерного соглашения, но это не предполагает, что Вашингтон выйдет из данного соглашения, заявила 5 сентября посол США в ООН Никки Хейли. По американскому законодательству, государственный департамент ежеквартально должен извещать конгресс о том, соблюдает ли Иран прописанные в данном соглашении ограничения своей ядерной деятельности, выполнение которых требуется взамен на облегчение международных санкций. Ближайший срок извещения истекает в октябре. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что считает, что к тому моменту Соединенные Штаты усмотрят несоблюдение Ираном своих обязательств.

«Если президент решит не утверждать представленные Ираном документы, это не означает, что Соединенные Штаты выходят из числа участников «ядерной сделки», – сказала Никки Хэйли вашингтонскому исследовательскому центру American Enterprise Institute.

«Мы будем оставаться участником соглашения, пока оно будет обеспечивать безопасность Соединённых Штатов», – сказала она.

Администрация Дональда Трампа уже ранее дважды подтверждала, что Иран действует в соответствии с условиями соглашения. Хейли сказала, что ей неизвестно, каково будет решение Трампа в октябре. «Если он решит отозвать, у него есть основания, – сказала она. – Условия этого соглашения очень расплывчаты и ограничены… Иран неоднократно уличали в многочисленных нарушениях в течение последних полутора лет».