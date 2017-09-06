В аэропорту Ашхабада пассажиров досматривают с собаками

Накануне Азиады-2017 в аэропорту Ашхабада ввели дополнительные меры безопасности. Жители Туркменистана сообщают, что в последние дни были введены новые меры по досмотру пассажиров.

Пассажирка одного из регулярных рейсов, осуществляемых из Ашхабада в Стамбул, рассказала Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода) на условиях анонимности, о том, что пассажиры, кроме контроля безопасности и проверки документов сотрудниками пограничной и миграционной службы, подвергаются повторному осмотру, но уже с собаками.

«Недавно мы небольшой группой в несколько человек вернулись из Стамбула в Ашхабад. После прохождения «X-Ray» контроля безопасности, нас снова подвергли досмотру, потребовав от кинолога с собаками тщательно нас проверить», – рассказала собеседница «Азатлыка», отметив, что в Ашхабадском аэропорту, на месте прохождения «X-Ray» контроля, стоят охранники с собаками, которые тщательно проверяют самих пассажиров и их багаж.

«Та собака схватила мою сумку и стала ее трясти, разорвав на части. В сумке было несколько видов колбасы. «Уберите собаку, я высыплю сумку, сами посмотрите что там есть», – сказала я и вытащила весь багаж на пол. И тогда сотрудник проводивший контроль с собакой в грубой форме набросился на меня со словами, «что не можешь заранее сказать, что провозишь колбасу? Почему перед людьми дразнишь собаку?», – рассказала собеседница.

По ее словам, от прибывающих в Ашхабад пассажиров требуют незамедлительно покинуть здание аэропорта.

Несколько собеседников «Азатлыка» из Туркменистана и Турции, регулярно совершающие поездки из ашхабадского аэропорта, подтвердили осуществление дополнительного досмотра пассажиров с использованием собак. По их словам, собаки зачастую без намордников и выглядят голодными, устрашая пассажиров.

Радио Азатлык не удалось получить комментарий и дополнительную информацию, связанную с данным сообщением, у официальных источников в Туркменистане.

Накануне, правительство Туркменистана объявило о введение усиленного режима работы военных и правоохранительных органов, а также о закрытии границ, ограничении визового порядка и усилении таможенного контроля. Сообщалось, что данные меры, вступившие в силу 17 августа за 30 дней до Азиатских игр, продолжатся до их окончания 27 сентября.

Вслед за данным решением правительства сообщалось о понижении в должности начальника командующего пограничными войсками Туркменистана «за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственной службы».