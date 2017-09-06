Белый дом прекратит защиту нелегалов, въехавших в США детьми
Администрация президента США Дональда Трампа объявила об отмене программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (DACA). Об этом говорится в специальном заявлении президента США Дональда Трампа, распространенном Белым домом. Администрация передаст решение этого вопроса на рассмотрение Конгресса, что будет означать угрозу депортации для 800 тысяч лиц без документов, если президент и члены Палаты представителей и Сената не смогут договориться о возможности их защиты, пишет газета Huffington Post.
Во вторник министр юстиции США Джефф Сешнс объявил о намерении отменить программу защиты от депортации на пресс-конференции в Вашингтоне. Сешнс был противником программы с того времени, когда в 2012 году президент США Барак Обама предложил ее утвердить. Как сенатор Сешнс заблокировал законодательные действия по легализации так называемых «мечтателей», которые въехали в США детьми.
Действующая программа DACA, которая существует на протяжении двух лет и позволяет «мечтателям» работать в США, не будет закончена немедленно. Лица, подпадающие под действие программы, чьи разрешения на работу истекали 5 марта, могут подать заявления о восстановлении их прав до 5 октября. Прекращение действия программы DACA будет означать возможность для «мечтателей» быть депортированными. И хотя представители администрации заявляют, что их целью является депортация преступников, они также указывали, что иммигранты без документов не защищены от возможности быть высланными из США.
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