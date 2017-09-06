Внук Назарбаева рассказал, как дедушка-президент спас его от наркотиков

Айсултан Назарбаев, внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева рассказал на своей странице в Facebook'е откровенную историю о том, как он пристрастился к наркотикам. И как от этой напасти спас его дедушка и Всевышний.

«Хвала Всевышнему, я сделал главный поступок – признался деду. Наверное, какой-нибудь другой Президент в такой ситуации постарался бы спрятать проблему или отстраниться от нее. Но не Нурсултан Назарбаев. Дед по крови он самый настоящий отец по духу. Первое, что он сказал «Молодец, что честный. Болезнь трудная, но не ты первый, не ты последний. У тебя хватит сил победить ее». В разговоре я пообещал победить эту заразу и обратить зло в добро. «Ну что ж, когда Айсултан дает мне обещания – он всегда их выполняет», – спокойно ответил он», – написал в своем фейсбуке Айсултан Назарбаев [пунктуация авторская – НВ].

К наркотикам внук Назарбаева, по его собственному признанию, пристрастился после смерти дедушки, академика Мухтара Алиева, и после самоубийства отца – Рахата Алиева – в австрийской тюрьме.

«Прошло всего полтора месяца после смерти моего деда – академика Мухтара Алиева – и в австрийской тюрьме случился суицид отца – Рахата Алиева. Жизнь впервые нанесла мне двойной удар такой сокрушительной силы. Молодой Айсултан, о котором говорили как о мажоре, искупанном в счастье, был самым раздавленным человеком на Планете. В этот момент ты готов остаться сразу без рук и ног, лишь бы не испытывать эту боль, беспощадно разрывающую душу», – написал Айсултан Назарбаев [пунктуация авторская – НВ].

«Для меня этот поединок был самым тяжелым, битва с самим собой: сдаться, расслабиться и тихо умереть или собрать волю в кулак, сражаться за право жить и радоваться. Настоящий внутренний джихад. К счастью, свет всегда одолеет тьму», – закончил свое послание внук Назарбаева.

Сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева родился летом 1990 года.

​Старшая дочь президента Дарига Назарбаева с сентября 2015 года занимала пост заместителя премьер-министра страны, с 15 сентября 2016 года стала депутатом сената парламента Казахстана. Она также известна, как бизнесмен (ее состояние оценивается в $595 млн) и певица. В 2007 году Дарига Назарбаева на время покинула политику.

Многие связывают ее уход со скандалами вокруг ее бывшего мужа Рахата Алиева – экс-посла Казахстана в Австрии, позже ставшего главным критиком режима. В 2007 году власти начали против него то, что позже будет названо журналистами «Рахат-гейт». Алиева ​уволили с должности посла, обвинили в попытке государственного переворота, госизмене и развели с женой. Суд заочно приговорил его в к 40 годам тюрьмы, послек чего Алиев бежал в Австрию, где был найден мертвым 24 февраля 2015 года при подозрительных обстоятельствах. ​