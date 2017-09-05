ЕСПЧ: компании должны извещать сотрудников о контроле за перепиской

Европейские компании должны заранее извещать сотрудников, если их рабочие учетные записи электронной почты контролируются, и такие проверки не должны чрезмерно нарушать конфиденциальность работников. Об этом заявил во вторник Европейский суд по правам человека.

В решении по делу человека, уволенного 10 лет назад за использование служебной электронной почты для общения с семьей, судьи установили, что румынские суды не смогли защитить частную корреспонденцию Богдана Барбулеску, потому что его работодатель предварительно не проинформировал его о том, что контролирует сообщения.

Конфиденциальность электронной почты стала широко обсуждаемой проблемой, так как все больше людей используют рабочие адреса для личной переписки, даже если работодатели требуют права контролировать электронную почту и использование компьютеров, чтобы обеспечить надлежащее использование рабочей почты сотрудниками.

Компания представила Барбулеску распечатки его личных сообщений своему брату и невесте на Yahoo Messenger в качестве доказательства нарушения им запрета на использование почты в личных целях. Ранее Барбулеску сообщал своему работодателю, что он использовал почту только в профессиональных целях. Европейский суд в Страсбурге принял решение голосами 11 к 6, что румынские судьи, оказывая поддержку работодателям, не обеспечили права Барбулеску на частную жизнь и переписку.