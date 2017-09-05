Gazeta.uz: Обменные пункты в Узбекистане начали покупку валюты по новому курсу

С утра вторника обменные пункты банков Узбекистана начали покупку иностранной валюты у населения по новому курсу, исходя из установленных днем ранее Центральным банком курсов.

К обмену принимаются пять основных мировых валют – доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк и японская иена. Курс американского доллара составляет 8000 сумов.

Процедура продажи валюты максимально упрощена – от граждан не требуется предъявления паспорта, если обмениваемая сумма не превышает 100 размеров минимальной зарплаты (примерно 14,977 млн сумов или около 1900 долларов).

Если на момент открытия обменных пунктов в Ташкенте в них были лишь считанные клиенты, то к полудню начали образовываться небольшие очереди. В большинстве пунктов гражданам выдаются новые 50-тысячные купюры, сообщает Gazeta.uz.

Продажа инвалюты физическим лицам осуществляется, как прежде, в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением средств на международные платежные карты для использования их за границей.

Имевшиеся ограничения по использованию конверсионных карт за рубежом, в частности, по снятию наличности в банкоматах, отменены. Как сообщили Gazeta.uz в одном из банков, тарифы на выпуск карты снижены с 35 евро до 100 тысяч сумов, комиссия за снятие наличности составляет 1% (минимальная комиссия – 4 доллара), при оплате картой – 0,5% плюс 50 центов.