Малала призвала коллегу из Мьянмы осудить насилие в отношении рохинджа

Лауреат Нобелевской премии мира пакистанская девушка Малала Юсуфзай 4 сентября призвала свою коллегу, нобелевского лауреата из Мьянмы Аун Сан Су Чжи осудить насилие против мусульман-рохинджа.

Су Чжи, которая при власти военных много лет провела под домашним арестом, сейчас является гражданским лидером страны, где сотни людей погибли в противостоянии между повстанцами и военными, а около 90 тысяч представителей рохинджа сбежали в соседнее государство Бангладеш.

«Я неоднократно осуждала это трагическое и позорное поведение. Я до сих пор жду, когда моя коллега лауреат Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи сделает то же самое», – написала Малала в Twitter'e.

Критика молчания Су Чжи по этому поводу от правозащитных групп и преимущественно мусульманских стран растет, некоторые критики призывают Нобелевский комитет лишить ее премии. Защитники Су Чжи говорят, что у нее ограниченные возможности контролировать военных.

Насилие в Мьянме вспыхнуло, когда 25 августа небольшая группа повстанцев-рохинджа напала на участки полиции. В результате столкновений погибло не менее 400 человек.

Чиновники Мьянмы обвиняют боевиков в сожжении домов и смертях гражданских лиц, но правозащитники и представители этой этнической группы говорят, что армия Мьянмы пытается выгнать их из страны, осуществляя кампанию поджогов и убийств.