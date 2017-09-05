В подмосковной школе ученик открыл стрельбу, пострадали четверо

В школе в городе Ивантеевка Московской области России подросток открыл стрельбу в классе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МВД. Сообщается, что пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе учительница. Сам нападавший задержан. Школу временно закрыли.

Как рассказал РБК очевидец событий, ученик девятого класса стрелял, предположительно, из пневматического оружия, выстрелив в голову учительнице информатики. РБК пишет, что ее зовут Любовь Калмыкова. Его одноклассники, испугавшись стрельбы, прыгали из окон. В результате трое из них получили травмы.

МЧС России опровергло сообщения о том, что в школе якобы произошел пожар из-за взрыва петард в классе.