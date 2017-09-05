«Пусть лучше сидит в тюрьме, чем уедет в Сирию». Как брат брата таджикским спецслужбам сдал

Житель села Мехтар Дангаринского района Таджикистана Шомурод Кавраков заявил в правоохранительные органы на своего брата Батирхона, которые, по его словам, занимался не только пропагандой идей террористической группировки «Исламское государство» («ИГ»), но вербовал земляков на войну в Сирии и Ираке.

Суд Хатлонской области Таджикистана приговорил Батирхона Кавракова к 12,5 годам лишения свободы.

Вина Батирхона Кавракова по трем статьям УК РТ «Организация деятельности экстремистской организации», «Несообщение о преступлении или его укрывательство» и «Наемничество» была полностью доказана, сообщили Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) в суде.

Батирхон Кавраков был арестован в январе этого года после обращения в местные власти старшего брата. «Я сообщил властям об этом после того, как узнал о планах брата уехать на войну в Сирию», – говорит Шомурод Кавраков.

Батирхона арестовали на второй день после приезда на побывку в родное село. Он признался, что решил навестить родителей перед тем, как отправиться в Сирию.

По словам судьи Хатлонского областного суда Гиёсиддина Мирзода, вербовкой в ряды «ИГ» Батирхон Кавраков начал заниматься два года назад вместе с двумя своими земляками в Москве, где работал на стройке.

– Ботирхон и его одноклассник Нуриддин Кенджаев пытались уговорить и Шомурода уехать в Сирию. Батирхон был убежден, что брат, отслуживший в армии, получит пост в «ИГ». Но Шомурод был неумолим: «Там нет никакого джихада. Я не поеду и вам не советую!». Вернувшись на родину, он сообщил о планах младшего брата местным властям. Батирхоном заинтересовались спецслужбы и прокуратура. В отношении Кавракова было возбуждено уголовное дело. Шомурод выступил в суде в качестве свидетеля, – рассказывает судья Гиёсиддин Мирзода.

​– Пусть лучше сидит в тюрьме, чем уедет на войну в Сирию, – воскликнул Шомурод Кавраков на суде.

Но теперь некоторые одобряют, другие осуждают поступок Шомурода Кавракова. Осуждают его родители и близкие люди.

– Они считают, что я предал своего брата. Но я не сожалею о своем поступке. Я не раз попытался уговорить Батирхона прекратить пропаганду терроризма и вербовку. У меня не было другого выхода, я должен был спасти брата, – говорит Шомурод.

Шомурод Кавраков, юрист по специальности. Правда, найти работу по специальности не может. Сейчас занимается выращиванием дыни, чтобы прокормить семью. Он уверен, что когда-нибудь родители поймут и простят его. Шомурод также надеется, что навестит младшего брата в тюрьме и убедит его в своей правоте.

С 2015 года в Сирию и Ирак с целью примкнуть к «ИГ» отправились более 1150 граждан Таджикистана. Не менее 300 из них погибли в боях на чужбине.

Власти Таджикистана в прошлом году сообщали о 60 гражданах страны, которые добровольно вернулись из зон боевых действий в Сирии и Ирака и сдались властям.

В 2015 году в Таджикистане были приняты поправки в Уголовный кодекс, дающие властям возможность предоставлять помилование таджикским боевикам, добровольно отказавшимся от службы в иностранных военных группировках, вернувшихся домой. Правительство подчеркивает, что амнистией эту меру называть нельзя, потому что она применяется только к тем, кто не принимал непосредственного участия в боевых действиях.