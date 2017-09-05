Милиционер, прогнавший пожилого ремесленника с его собственного магазина, отделался дисциплинарным наказанием

По словам 72-летнего ремесленника из Шахриханского района Андижанской области Кобилжона Исмаилова, заместитель начальника районной милиции оскорбил и прогнал его с его собственного магазина. Все жалобы пожилого мужчины в вышестоящие инстанции в Ташкенте не дали положительного результата – сотрудник милиции до сих пор продолжает работать на прежней должности, магазин его собственнику так и не вернули.

Как рассказал «Озодлику» 72-летний ремесленник из Шахриханского района Андижанской области Узбекистана Кобилжон Исмаилов, заместитель начальника районной милиции насильно отобрал у него магазин ремесленнических товаров, находящийся на дехканском рынке.

– В этом году у нас в Шахрихане снесли дехканский рынок. В 2012 году, когда только построили этот рынок, я выкупил там себе магазин за 20 миллионов сумов. 8 июня пошел на рынок, чтобы открыть там свой магазин. Возле моего магазина стояли заместитель РОВД Шахриханского района, начальник отдела уголовного розыска Тахир Абдужалилов и несколько его сотрудников. Абдужалилов заявил мне: «Ты не будешь открывать тут свой магазин, мы отдадим его женщине, которая перешла сюда торговать со старого рынка». Я сильно удивился и спросил: «Странно, как это может быть? Ведь я выкупил этот магазин еще в 2012 году, это моя частная собственность». Однако замначальника милиции, обращаясь ко мне на «ты», заявил: «Если бы у тебя не было седой бороды, я запер бы тебя в подвале РОВД», – рассказывает нашему репортеру пожилой ремесленник из Андижана.

По его словам, после словесной перепалки милицейский начальник приказал своим подчиненным вывести старика на улицу:

– Я сказал Тахиру Абдужалилову: «Почему ты оскорбляешь меня перед людьми, ведь президент поручил уважать пожилых людей». Однако он приказал своим подчиненным схватить меня за руки и выставить на улицу. В тот день я вернулся домой и мне стало очень обидно, я сильно плакал, – говорит Кобилжон Исмаилов.

Он говорит, что заместитель начальника районной милиции не показал ему ни одного документа, на основании которого у него отобрали магазин.

55-летний Абдуллажон Ибрагимов, который занимается торговлей на старом рынке в Шахриханском районе, поведал репортеру «Озодлика», что 8 июня также, как и Кобилжон Исмаилов, столкнулся с милицейским беспределом.

– На старом рынке в Шахрихане у менять есть магазин прохладительных напитков. 8 июня в мой магазин явился начальник отдела уголовного розыске, и скрутив руки моему сыну, пытался увезти его в отделение. Жена схватилась за сына, но милиционер оттолкнул ее руку. Одним словом, он начал материть сына и жену и приказал им закрыть магазин. Я удивляюсь, почему делами предпринимателей занимается сотрудник отдела уголовного розыска? Мы ведь не преступники, какое они имеют право применять физическую силу в отношении нас? Какое имел право замначальника РОВД выкручивать руки моему сыну и жене? Почему защитник закона сам же нарушает закон?, – возмущается шахриханский предприниматель.

Оба собеседника «Озодлика» говорят, что 21 июня отправились в Ташкент, чтобы пожаловаться на действия заместителя начальника РОВД Шахриханского района в МВД, Генеральную прокуратуру и администрацию президента Узбекистана.

3 августа пожилой ремесленник Кобилжон Исмаилов и Абдуллажон Ибрагимов получили письменный ответ на свою жалобу за подписью начальника Управления уголовного розыска УВД Андижанской области Т. Раззакова, в котором сообщалось, что после внутреннего расследования заместитель РОВД Шахриханского района, начальник отдела уголовного розыска Тахир Абдужалилов был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кобилжон Исмаилов говорит, что обратился в УВД Андижанской области с просьбой разъяснить ему понятие «дисциплинарная ответственность», но не смог получить ответа.

– Один из начальников милиции оскорбил меня, старца, применил в отношении меня физичечкую силу. Силой он отобрал у меня мой магазин, мою частную собственность. Но никто не смог объяснить мне, что значит «дисциплинарная ответственность». Абдужалилов продолжает работать как ни в чем небывало. Я же остался на улице, – жалуется пожилой ремесленник.

Он говорит, что после того, как милицейский начальник отобрал его магазин, он обратился с жалобой в районную прокуратуру.

– Прокурор попросил меня потерпеть до декабря. Сказал, что потом я смогу вернуть свой магазин, – говорит Кобилжон Исмаилов.

Репортер «Озодлика» связался по телефону с заместителем РОВД Шахриханского района, начальником отдела уголовного розыска Тахиром Абдужалиловым, чтобы получить у него комментарий относительно жалобы в его адрес от шахриханских предпринимателей. Но услышав по телефону о том, что ему звонят с редакции «Озодлика», замначальника районной милиции отключил свой телефон.

Не представившийся сотрудник Управления уголовного розыска УВД Андижанской области также отказался разговаривать с нашим репортером.

Напомним, что 3 августа «Озодлик» сообщал о сносе дехканского рынка в Шахриханском районе Андижанской области, в результате которого десятки торговцев остались на улице.