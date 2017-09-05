Глава Минэкономики рассказал узбекским бизнесменам о потенциале Кыргызстана

В Бишкеке проходит кыргызско-узбекский бизнес-форум с участием более 20 компаний из Узбекистана.

На форуме министр экономики Артем Новиков рассказал, что в структуре товарооборота Кыргызстана Узбекистан занимает 4,4%, в экспорте – 6,6%, импорте – 3,6%. В 2016 году товарооборот между странами составил 192,3 млн долларов, увеличившись за год на 14,9%. «Но это далеко не предел», – сказал министр, передает пресс-служба ведомства.

Министр также назвал приоритетные для двух стран направления для инвестирования: швейная промышленность, переработка сельхозпродукции, туризм, машиностроение и медицина. По словам Новикова, в этих сферах страны имеют огромный потенциал, а Узбекистан добился существенных достижений.

Новиков рассказал узбекским бизнесменам, что Кыргызстан имеет существенный опыт в развитии торговых отношений. Республика первой из стран Центральной Азии вступила в ВТО в 1998 году, а в 2015-м вошла в ЕАЭС, рынок которого насчитывает более 180 млн человек. В 2016 году Кыргызстан получил статус ВСП+ (Всеобщая схема преференций), который позволяет кыргызским предпринимателям беспошлинно поставлять на рынок стран ЕС более 6200 товарных позиций.

«Более того, Кыргызстан имеет стратегическое расположение, являясь географически первой остановкой на пути из Китая в ЦА, что играет значительную роль в контексте развития торгового сотрудничества в рамках «экономического коридора Китай – Центральная Азия – Западная Азия», – сказал министр.

Сегодня в Бишкеке ожидается государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзияева.

Ранее сообщалось, что в ходе двухдневного визита Мирзиеева ожидается подписание ряда документов, в том числе, соглашений по делимитации и демаркации границ. Стороны также обсудят строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и другие вопросы двустороннего сотрудничества.