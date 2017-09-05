Астана призывает Пхеньян отказаться от ядерных амбиций

Казахстан вновь осудил проведенное в воскресенье ядерное испытание в Северной Корее и призвал Пхеньян отказаться от ядерных амбиций и незамедлительно вернуться к многосторонним переговорам. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Казахстана «по поводу ядерного испытания в Северной Корее», опубликованном вечером 4 сентября.

3 сентября Пхеньян заявил о проведении испытания водородной бомбы, пригодной для установки на межконтинентальные баллистические ракеты. Посол США в ООН Никки Хейли, выступая 4 сентября с обращением к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН, призвала к принятию резких мер против Северной Кореи.

«Казахстан заявляет о неприемлемости и категорическом осуждении подобных действий Северной Кореи в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, – говорится в заявлении МИД Казахстана. – Считает, что данные действия руководства Северной Кореи наносят серьезный ущерб усилиям мирового сообщества по ядерному разоружению, укреплению режима нераспространения, а также создают серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом».

В отдельном заявлении 4 сентября МИД Казахстана выразил обеспокоенность в связи с «напряженной ситуацией» в штате Ракхайн Мьянмы и призвал все конфликтующие стороны к прекращению огня и продолжению диалога.

Волна насилия в Мьянме вспыхнула, когда группа повстанцев 25 августа совершила нападения на полицейские посты в Ракхайне. По сообщениям властей Мьянмы, в последовавших столкновениях погибли по меньшей мере 400 человек. В результате насилия в этой стране десятки тысяч представителей этнического меньшинства рохинджа перешли в соседний Бангладеш.