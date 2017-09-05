Войска Асада и его союзники усиливают наступление на Дейр-эз-Зор

Войска, верные президенту Сирии Башару Асаду, и союзные им силы усиливают наступление на город Дейр-эз-Зор, находящийся в 420 километрах от Дамаска и осажденный джихадистами из террористической группировки «Исламское государство» с 2014 года. Как сообщила в понедельник сирийская правительственная газета «Аль-Ахбар», правительственные силы овладели рядом стратегических высот в окрестностях Дейр-эз-Зора, что позволило вернуть под контроль нефтяное месторождение Эль-Харрата.



Сирийские войска приближаются к Дейр-эз-Зору с двух направлений. На западном участке фронта им остается преодолеть 10 километров, чтобы соединиться с защитниками города. На южном фронте правительственные силы находятся примерно в 40 километрах от Дейр-эз-Зора.

Государственное сирийское телевидение сообщило 4 сентября, что наступающие войска находятся в трех километрах от удерживаемого правительственными силами анклава, а информационное агентство SANA сообщило о «крахе» обороны «ИГ» на этом направлении. Подразделение полиции союзного Асаду ливанского движения «Хезболлах» заявило, что они приближаются к лагерю осажденного гарнизона. Министерство обороны России заявило, что российские самолеты оказывают поддержку наступлению с воздуха.

«Исламское государство» контролирует половину Дейр-эз-Зора, центра нефтяной промышленности Сирии. Это последняя крупная цитадель группировки «Исламское государство» в Сирии. При этом «столица» группировки город Ракка находится под осадой сирийских курдов и союзных США бойцов из арабских стран. В августе ООН подсчитала, что в правительственном анклаве в Дейр-эз-Зор проживают 93 000 мирных жителей, которые снабжаются при поддержке с воздуха.