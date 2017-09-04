Президент Франции пригласил Шавката Мирзияева посетить Париж

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет рад принять президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Париже для проведения первой рабочей встречи. Об этом говорится в поздравлении, направленном президентом Франции своему узбекскому коллеге по случаю Дня независимости республики.

«Как и Вы, я привержен к углублению сотрудничества между нашими странами и рад, что Вы видите в лице Франции приоритетного партнера», – отметил Макрон.

«На протяжении нескольких месяцев в отношениях между Францией и Узбекистаном наблюдается новая динамика, развивающаяся, в частности, благодаря трем визитам высокого уровня делегаций наших стран с начала текущего года. Я осведомлен и ценю Ваше личное активное вовлечение и участие. Постановление, которое Вы подписали относительно проекта в Самарканде, позволяет отныне Французскому агентству развития конкретизировать свое первое важное достижение в вашей стране, за что я Вас благодарю», – говорится в послании президента Франции.

«Буду рад принять Вас в Париже для проведения первой рабочей встречи. Данная встреча позволит укрепить политический диалог между нашими странами, в то время как они сталкиваются с общими проблемами, такими, как терроризм и глобальное изменение климата. Также данная встреча даст импульс развитию наших экономических связей», – подчеркнул Эммануэль Макрон.