ООН: Бирму покинули десятки тысяч мусульман-рохинджа

Около 73 тысяч представителей рохинджа перешли из Мьянмы в соседний Бангладеш, сообщило в воскресенье, 3 сентября, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Представители этого мусульманского этнического меньшинства начали покидать страну с тех пор, как 25 августа в штате Ракхайн вспыхнуло насилие, сказала пресс-секретарь комиссара Вивьен Тан.

Силы безопасности Бирмы и повстанцы-рохинджа в совершении злодеяний обвиняют друг друга. По сообщениям военных, в ходе столкновений за минувшие дни погибло около 400 человек, большинство из которых повстанцы. Беженцы утверждают, что за нападениями на мирных жителей, поджогами их домов и выдворении их из штата Ракхайн стоят силы безопасности и отряды буддистов.

Базирующаяся в Нью-Йорке международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала новые спутниковые снимки, согласно которым в одном бирманском населенном пункте, где проживают рохинджа, по информации HRW, было сожжено свыше 700 домов.

Напряженность между мусульманами-рохинджа и буддистами возникла в ходе волнений 2012 года, в результате которых свыше 100 тысяч рохинджа были перемещены в лагеря для внутренне перемещённых лиц.