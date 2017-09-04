Узбекистан призывает КНДР воздерживаться от провокационных действий (видео)

В Узбекистане с озабоченностью восприняли произведенные КНДР 3 сентября 2017 года очередные ядерные испытания, которые являются грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

«Рассматривая эти действия северокорейской стороны, как идущие вразрез с усилиями по установлению мира и доверия на Корейском полуострове, Узбекистан решительно призывает Пхеньян прислушаться к мнению мирового сообщества, воздерживаться от провокационных действий, ведущих к эскалации напряженности и являющихся прямой угрозой безопасности в регионе и мире в целом», – говорится в заявлении МИД Узбекистана.

Как инициатор создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, Узбекистан решительно выступает за строгое соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия и придает большое значение вопросам снижения угрозы его применения, отмечается в заявлении.

«Республика Узбекистан поддерживает предпринимаемые мировым сообществом меры, направленные на урегулирование ситуации на Корейском полуострове, и выражает надежду, что ее удастся разрешить исключительно политико-дипломатическим путем», – подчеркивают во внешнеполитическом ведомство.

Напомним, что 3 сентября Северная Корея объявила об испытании водородной бомбы. Пхеньян назвал испытание успешным. Центральное телевидение КНДР сообщило, что боезаряд предназначен для установки на межконтинентальные баллистические ракеты.

Министр финансов США Стивен Мнучин, заявил, что намерен представить пакет новых санкций в отношении Пхеньяна. Как сказал Мнучин в интервью Fox News, он обратится к Трампу с просьбой всерьез рассмотреть прекращение торговли с КНДР.

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпинь во время личной встречи подчеркнули, что будут добиваться ядерного разоружения на Корейском полуострове. Путин также обсудил по телефону обстановку в регионе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Стороны осудили проведенное Северной Кореей испытание бомбы.

Ранее Власти Южной Кореи заявили, что Совет Безопасности ООН должен ввести новые санкции против КНДР, чтобы полностью изолировать Пхеньян.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили ужесточить санкции в отношении КНДР со стороны Евросоюза. Меркель и Макрон заметили, что Пхеньян грубо нарушает международное право.

В НАТО осудили испытание водородной бомбы Северной Кореей как открытое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг заявил, что действия Пхеньяна представляют собой угрозу региональной и международной безопасности. Столтенберг призвал КНДР отказаться от ракетных испытаний.