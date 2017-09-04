В Кыргызстане отменили футбольный матч с Мьянмой

Футбольный матч между сборными Кыргызстана и Мьянмы в рамках отборочного тура Кубка Азии-2019 отменен.

Об этом на пресс-конференции в Бишкеке 4 сентября сообщил президент Федерации футбола КР Семетей Султанов. По его словам, такое решение принято премьер-министром страны Сапаром Исаковым из опасений возможного террористического акта.

«Существует повышенная угроза террористического акта. Матч отменен в целях обеспечения безопасности, в целях недопущения межнациональной розни и вообще массовых беспорядков», – сказал Семетей Султанов.

В республике Мьянма, большинство жителей которой буддисты, мусульмане-рохинджа подвергаются притеснениям со стороны местных властей. Более 75 тысяч представителей этой народности в последнее время были вынуждены бежать из страны. За последнюю неделю жертвами столкновений между буддистами и мусульманами в Мьянме стали более 400 человек.

Напомним, матч между футболистами Кыргызстана и Мьянмы в рамках отборочного тура Кубка Азии-2019 должен был пройти в Бишкеке 5 сентября на столичном стадионе им. Д. Омурзакова. Ответный матч этих же команд планировался в Мьянме 10 октября.