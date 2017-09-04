В Грозном идет акция в поддержку мусульман в Мьянме

В Грозном на центральной площади города у мечети «Сердце Чечни» проходит акция против преследования мусульман в Мьянме. В митинге участвуют несколько тысяч местных жителей, некоторые из них пришли с транспарантами с призывами против геноцида народа рохинджа в Мьянме. Сайт «Кавказ.Реалии» (проект Радио Свобода) со ссылкой на источники сообщило, что жителей Чечни обязали явиться на акцию.

За последние дни глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз осудил бездействие ООН. Он заявил, что не согласится с властями России, если они поддержат преследование мусульман в Мьянме. «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России», – сказал глава Чечни в прямом эфире в своем Instagram’e (запись трансляции была впоследствии стерта, она сохранилась на YouTube).

Накануне в центре Москвы несколько сотен мусульман вышли на несогласованную акцию у посольства Мьянмы. На месте проведения акции присутствовали полицейские, они не вмешивались в происходящее. В российском министерстве иностранных дел заявили, что Москва «внимательно следит» за ситуацией в Мьянме, и призвали стороны конфликта вернуться к налаживанию диалога.