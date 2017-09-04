Число российских туристов в Узбекистане выросло на 23% за полгода

Число выездных турпоездок из России в Узбекистан за первые 6 месяцев 2017 года – с 1 января по 30 июня – выросло на 23%, до 59 тысяч. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на результаты статистического исследования аналитического агентства «ТурСтат».

В рейтинге агентства Узбекистан расположился на 39-м месте по числу зарубежных турпоездок из России.

Что касается стран СНГ, то число поездок из России в Казахстан составило 1,275 млн, в Азербайджан – 325 тысяч, в Армению – 171 тысяча, в Кыргызстан – 116 тысяч, а в Грузию – 383 тысячи.





