Меркель заявила, что не видит Турцию в Евросоюзе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит Турцию в составе Евросоюза. Об этом сама канцлер сообщила во время выступления на предвыборных теледебатах.

Меркель подчеркнула, что власти Германии не могут в обностороннем прервать переговоры о вступлении Турции в ЕС, но намерены ужесточить экономические меры в ответ на арест германских граждан. По данным германской прессы, в в турецких тюрьмах сейчас содержатся 10 политзаключенных из ФРГ.

Канцлер также заверила, что Берлин не намерен разрывать дипломатические отношения со Стамбулом. При этом Меркель назвала недопустимыми ситуации, в которых члены правительства Турции пытаются оказывать давление на турецких граждан в Германии.

Ранее о невозможности членства в ЕС для Турции, пока у власти находится президент Реджеп Эрдоган, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.